الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدورى الإنجليزى والهدافين بعد مباريات الأربعاء وفوز مانشستر سيتى وليفربول

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد مباريات الأربعاء وفوز مانشستر سيتي وليفربول، حيث استعاد السيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ وذلك بعدما انتصر على وست هام يونايتد بثلاثية دون رد.

كما حقق ليفربول الانتصار على فولهام بهدف دون رد سجله الدولي المصري محمد صلاح من ركلة جزاء.

ويسعى الريدز إلى مواصلة الزحف لحجز مركز بين الأربعة الكبار يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال النسخة المقبلة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي وليفربول

1- مانشستر سيتي، 79 نقطة. 

2- آرسنال، 78 نقطة. 

3- نيوكاسل يونايتد، 65 نقطة. 

4- مانشستر يونايتد، 63 نقطة. 

5- ليفربول، 59 نقطة. 

6- توتنهام، 54 نقطة. 

7- أستون فيلا، 54 نقطة. 

8- برايتون، 52 نقطة. 

9- برينتفورد، 50 نقطة. 

10- فولهام، 45 نقطة. 

11- كريستال بالاس، 40 نقطة. 

12- تشيلسي، 39 نقطة. 

13- بورنموث، 39 نقطة. 

14- وولفرهامبتون، 37 نقطة. 

15- وست هام يونايتد، 34 نقطة. 

16- ليستر سيتي، 30 نقطة. 

17- ليدز يونايتد، 30 نقطة. 

18- نوتنجهام فورست، 30 نقطة. 

19- إيفرتون، 29 نقطة. 

20- ساوثهامبتون، 24 نقطة.

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

  1. إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 35 هدفًا.
  2. هاري كين، توتنهام، 25 هدفًا.
  3. إيفان توني، برينتفورد، 20 هدفًا.
  4. محمد صلاح، ليفربول، 18 هدفًا.
  5. ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.
  6. جابريل مارتينيلي، آرسنال، 15 هدفًا.
  7. كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 15 هدفًا.
  8. مارتن أوديجارد، آرسنال، 14 هدفًا.
  9. أولي واتكينز، أستون فيلا، 14 هدفًا.
  10. بوكايو ساكا، آرسنال، 13 هدفًا.

 

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