الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالاند يرفض تمديد عقده مع مانشستر سيتي بسبب ريال مدريد

هالاند
هالاند

أفادت تقارير صحفية، برفض النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي تمديد عقده مع ناديه، مشيرة إلى أنه يرغب في الانتقال لريال مدريد.
وانضم هالاند لصفوف نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، مقابل 75 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى عام 2027.
ووفقًا لبرنامج "إل شرنجيتو" الإسباني، فإن هالاند رفض تمديد عقده مع مانشستر سيتي، والذي قد يتضمن تعديل الشرط الجزائي المزمع في عقده والذي ينص على إمكانية رحيله عن الستيسنز بحلول صيف 2024 مقابل شرط جزائي قيمته 200 مليون يورو.

ولعب هالاند 44 مباراة بقميص مانشستر سيتي في الموسم الجاري، وسجل 50 هدفًا وصنع 8 لزملائه في كل البطولات.

وأشار البرنامج إلى أن أنشيلوتي يستعد للتعاقد مع خليفة كريم بنزيما، مشدد على أن هالاند يبذل قصارى جهده ليكون مهاجم ريال مدريد.

إرلينج هالاند بدأ مسيرته ضمن صفوف نادي براين النرويجي، وانتقل منه لفريق مولده في شتاء 2017، وقضى موسمين ضمن صفوفه، وانتقل لنادي ريد بول سالزبورج في يناير 2019 قبل الانتقال لبروسيا دورتموند في شتاء عام 2020.

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