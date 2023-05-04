مانشستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى بثلاثية فى شباك وست هام

قاد النرويجي إيرلينج هالاند، فريقه مانشستر سيتي، للفوز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي سيطر على أحداث الشوط الأول، وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة.

في الدقيقة 30، تلقى جاك جيريليش تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، لتتجه نحو القائم الأيسر، قبل أن يبعدها فابيناسكي حارس مرمى وست هام.

وفي الدقيقة 32، ارتطمت تسديدة رودري في القائم الأيمن لمرمى وست هام.

واستطاع الهولندي ناثان آكي تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 50 بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها رياض محرز.

وأحرز هالاند ثاني أهادف مانشستر سيتي في الدقيقة 70 في هجمة مرتدة من متابعة لتمريرة جاك جيريليش.

واختتم فيل فودين مهرجان الأهادف لفريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85 بتسديدة على الطائر.

وأصبح النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي.

واستطاع هالاند تسجيل الهدف الثاني لمان سيتي في شباك وست هام يونايتد، ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 35 هدفًا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 79 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متفوقًا على أرسنال.

وحطم هالاند الرقم القياسي الذي سُجل باسم آلان شيرار وأندي كول، بتسجيلهما 34 هدفًا في موسمي 1994-1995، 1993-1994 على الترتيب، مع العلم أن رقميهما جاءا في موسمين عرفا مشاركة 22 فريقًا في المسابقة، بمجموع 42 جولة للبطولة الإنجليزية.