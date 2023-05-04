الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى بثلاثية فى شباك وست هام

هالاند
هالاند

قاد النرويجي إيرلينج هالاند، فريقه مانشستر سيتي، للفوز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي سيطر على أحداث الشوط الأول، وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة.

في الدقيقة 30، تلقى جاك جيريليش تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، لتتجه نحو القائم الأيسر، قبل أن يبعدها فابيناسكي حارس مرمى وست هام.

وفي الدقيقة 32، ارتطمت تسديدة رودري في القائم الأيمن لمرمى وست هام.

واستطاع الهولندي ناثان آكي تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 50 بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها رياض محرز.

وأحرز هالاند ثاني أهادف مانشستر سيتي في الدقيقة 70 في هجمة مرتدة من متابعة لتمريرة جاك جيريليش.

واختتم فيل فودين مهرجان الأهادف لفريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85 بتسديدة على الطائر.

وأصبح النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي.

واستطاع هالاند تسجيل الهدف الثاني لمان سيتي في شباك وست هام يونايتد، ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 35 هدفًا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 79 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متفوقًا على أرسنال.

وحطم هالاند الرقم القياسي الذي سُجل باسم آلان شيرار وأندي كول، بتسجيلهما 34 هدفًا في موسمي 1994-1995، 1993-1994 على الترتيب، مع العلم أن رقميهما جاءا في موسمين عرفا مشاركة 22 فريقًا في المسابقة، بمجموع 42 جولة للبطولة الإنجليزية.

إيرلينج هالاند مانشستر سيتى وست هام الدورى الانجليزى هالاند

الأكثر قراءة

"البترول" تعلن تثبيت أسعار البنزين ورفع أسعار السولار

غدر الصحاب.. أول صور لشاب قتله صديقه بـ4 طعنات نافذة بالمطرية

"علاقة بين طفل وشقيقته".. النيابة تأمر بضبطِ وإحضار صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي

مصرع 14 شخصًا وإصابة 25 آخرين فى حادث تصادم على طريق الخارجة - أسيوط

مانشستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى بثلاثية فى شباك وست هام

روجينا بإطلالة سوداء مميزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

جلال حمام

صراع المصالح فى السودان

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة