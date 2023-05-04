الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الحوار الوطني تاريخ سياسي جديد تسطره مصر في الحوار والديمقراطية

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

أشاد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان بالبداية القوية للحوار الوطنى، بمشاركة كل فئات المجتمع بآرائهم ومقترحاتهم على طاولة واحدة لتنعكس كل هذه الجهود لمصلحة الوطن والمواطن المصري، مشيداً بكلمة  الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للحوار والتي أكد فيها على أهمية التحاور وتبادل الرؤى لصالح وطننا العزيز.

وقال أبوزيد، إن الحوار الوطني سابقة تاريخية ترسخ لديمقراطية المشاركة في وطن يسع الجميع، وانطلاق جلساته بمثابة تاريخ سياسي جديد تسطره مصر في الحوار والديمقراطية، مشيراً إلى أن الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية والوطنية، في حضرة الدولة والنقاش في مختلف التحديات والقضايا مكسب حقيقي وهام للوطن.

وأضاف أبو زيد أن الحوار الوطنى فرصة تاريخية لمشاركة الجميع في صياغة مستقبل الوطن والتعبير عن رأيها بوضوح وصراحة في جميع القضايا، كما أنها فرصة تاريخية أيضاً لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، ما يؤكد رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضاري وديمقراطي حقيقي.

الحوار الوطنى الحياة السياسية والحزبية الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب انطلاق جلسات الحوار الوطني بناء الجمهورية الجديدة

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