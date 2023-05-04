الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"قوى عاملة النواب": الحوار الوطني حقق حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش

وجهت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربى للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع القضايا المهمة التى تناولها فى كلمته أمام الجلسة الأولى للحوار الوطني، مؤكدة أن الرئيس السيسى فتح الباب واسعاً أمام مختلف القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى هذا الحوار لوضع وصياغة مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

وقالت درويش، في بيان اليوم، إن استقبال الحوار الوطنى لأكثر من 100 ألف مقترح من مختلف المواطنين وتنوع الانتماءات السياسية، ومن ثم سيكون له نتائج ملموسة كبيرة على أرض الواقع يؤكد حرص جميع المشاركين على انجاح هذا الحوار ووضع رؤى واستراتيجيات تكفل مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر، مشيرة إلى أن سير العمل بالحوار الوطنى خطوة تلو الأخرى يعكس جدية الحوار في الوصول إلى أفضل المقترحات، وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة التى تتسع الجميع دون استثناء.

وأعربت عن سعادتها بما حققه الحوار الوطنى من نجاحات كبيرة فى صناعة حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب المصرى، ومن ثم هذه الحالة تساهم بما لا يدع مجالًا للشك فى صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة، وخطوة لتحقيق خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية، وذلك من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار، والمشاركة فى صناعة مستقبل الوطن.

كما أعربت النائبة عن ثقتها التامة فى استجابة الرئيس السيسى لجميع القرارات والتوصيات التى سوف يصدرها الحوار الوطنى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها واتخاذ جميع الخطوات التنفيذية لتطبيق توصيات وقرارات الحوار الوطنى موجهة التحية والتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطنى على أدائه الرائع فى تنظيم جلسات هذا الحوار.

استراتيجيات الجمهورية الجديدة الحوار الوطنى الرئيس السيسي سولاف درويش لرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

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