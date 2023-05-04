النائبة رحاب موسى: الحوار الوطنى إشارة مهمة لاستقرار الدولة المصرية

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى حوار شامل وكامل ونقلة جديدة على المجتمع المصرى، حيث أصبح الحوار السياسي حوارا شعبيا برعاية رئيس الجمهورية، ومشاركة واسعة من جميع الأطراف السياسية.

وأضافت رحاب موسى، في بيان لها، اليوم، أن ملف المرأة من الملفات الهامة التى تحتاج إلى متابعة مستمرة، حيث إن المرأة المصرية حققت مكاسب عديدة خلال الفترة الماضية في ظل استراتيجية حقوق الإنسان، واستراتيجية تمكين المرأة، مضيفة أن الحوار الوطني إشارة هامة لاستقرار الدولة المصرية في ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية.

وأشارت إلى أنه من الجيد أن نحقق من خلال هذا الحوار هدفا مهما، وهو أسرة مصرية متماسكة تحقق الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية، ونركز على قانون العمل وبحث المشاكل الاقتصادية للمرأة والقانون الخاص بالانتخابات، وتمثيل المرأة، ومواجهة "الابتزاز الإلكتروني".