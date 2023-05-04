"جمعة" يفتتح احتفالية "القراء والمبتهلين" بدقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث الوادى الجديد

بدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، احتفالية وزارة الأوقاف لتكريم الأئمة والقراء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الأئمة المتوفين إثر حادث أليم بمحافظة الوادي الجديد.

وعقب ذلك بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة لآيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الخشت، وذلك بحضور قيادات وزارة الأوقاف وعدد كبير من الأئمة من مختلف المحافظات، بمديريات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وشمال سيناء وجنوب سيناء وكفرالشيخ والوادي الجديد والبحر الأحمر، والقراء والمبتهلين.

يأتي ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف المصرية بالقرآن الكريم وأهله، ويأتي التكريم للقراء والمبتهلين الذين شاركوا خلال شهر رمضان الماضي في أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية والقرآنية.

وكان توجه وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسر جميع المتوفين في حادث أتوبيس الوادي الجديد، ونعاهم جميعًا بخالص الأسى والحزن، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين في الحادث بالشفاء العاجل.

ووجه وزير الأوقاف جميع قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد بتقديم واجب العزاء في جميع المتوفين، كما وجه بصرف مساعدة مالية عاجلة لأسر الأئمة الثلاثة الذين توفوا في الحادث الأليم قدرها خمسون ألف جنيه لأسرة كل إمام منهم ، وهم:

١- الشيخ أحمد حنفي أبوبكر (رحمه الله).

٢ - الشيخ محمد أحمد محمد حنفي (رحمه الله).

٣- الشيخ مصطفى عبدالله محمد حسين (رحمه الله).

وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء للمولى عز وجل قائلا:" رحم الله الجميع رحمة واسعة وأنزل السكينة في قلوب أسرهم وأهليهم ، والعزاء موصول لجميع أهالي المتوفين ، سائلين الله الشفاء العاجل لمصابي الحادث".