الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"جمعة" يفتتح احتفالية "القراء والمبتهلين" بدقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث الوادى الجديد

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

بدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، احتفالية وزارة الأوقاف لتكريم الأئمة والقراء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الأئمة المتوفين إثر حادث أليم بمحافظة الوادي الجديد.

وعقب ذلك بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة لآيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الخشت، وذلك بحضور قيادات وزارة الأوقاف وعدد كبير من الأئمة من مختلف المحافظات، بمديريات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وشمال سيناء وجنوب سيناء وكفرالشيخ والوادي الجديد والبحر الأحمر، والقراء والمبتهلين. 

يأتي ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف المصرية بالقرآن الكريم وأهله، ويأتي التكريم للقراء والمبتهلين الذين شاركوا خلال شهر رمضان الماضي في أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية والقرآنية.

وكان توجه وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسر جميع المتوفين في حادث أتوبيس الوادي الجديد، ونعاهم جميعًا بخالص الأسى والحزن، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين في الحادث بالشفاء العاجل.

ووجه وزير الأوقاف جميع قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد بتقديم واجب العزاء في جميع المتوفين، كما وجه بصرف مساعدة مالية عاجلة لأسر الأئمة الثلاثة الذين توفوا في الحادث الأليم قدرها خمسون ألف جنيه لأسرة كل إمام منهم ، وهم: 
١- الشيخ أحمد حنفي أبوبكر (رحمه الله). 
٢ - الشيخ محمد أحمد محمد حنفي (رحمه الله). 
٣- الشيخ  مصطفى عبدالله محمد حسين (رحمه الله).

وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء للمولى عز وجل قائلا:" رحم الله الجميع رحمة واسعة وأنزل السكينة في قلوب أسرهم وأهليهم ، والعزاء موصول لجميع أهالي المتوفين ، سائلين الله الشفاء العاجل لمصابي الحادث".

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف آيات الذكر الحكيم وزارة الاوقاف المصرية العزاء لأسر جميع المتوفين

الأكثر قراءة

عريس طنطا: "عروستي منعت عني حقي الشرعي وتنمرت على لون بشرتي"

حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس للالتزام بالتعريفة الجديدة

أسعار الفراخ البيضاء والحمام والبط اليوم الخميس 4 مايو 2023 في بورصة الدواجن

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 للمواد المضافة وغير المضافة للمجموع

إخماد حريق اندلع فى محل تجارى ببولاق الدكرور

مصرع شقيقتين في انقلاب سيارة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات