أسعار الفراخ البيضاء والحمام والبط اليوم الخميس 4 مايو 2023 في بورصة الدواجن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن على مدار اليوم، وشهدت أسعار الدواجن ارتفاع جديد بعد تراجع استمر لأكثر من شهر.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4 مايو

ويستعرض "الدستور" أسعار الدواجن اليوم الخميس 4 مايو خلال التعاملات الصباحية في البورصة الرئيسية وبورصة الكناني.

أسعار الفراخ في بورصة الكناني اليوم الخميس 4 مايو2023

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 4 مايو لتسجل 69 جنيها للكليو في البورصة الرئيسية، مقابل أسعار أمس 68 جنيها للكيلو، ويتم التنفيذ عند سعر 75 جنيها للكيلو.

بينما سجلت أسعار ارتفعت أسعار الفراخ الساسو ليتراوح سعرها ما بين 80.00 جنيه إلي 83.00 جنيه في البورصة الرئيسية.

بينما سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم سعر 100 جنيه للكيلو في البورصة الرئيسية.

وجاءت أسعار لحم أمهات أبيض ما بين 55.00 إلى 56.00 جنيها.

أسعار الدواجن والبط والحمام في بورصة الكناني

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 75 جنيها .

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم فخد نعام 190 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) 60 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم نعام (مشفي) 280 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم بط (بلدي) 85 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم الفراخ الأحمر 80 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم السمان 55 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم نعام القائم 100 جنيه.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم بياض بني (بطاريات) 57 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم بياض بني ( أرضي ) 60 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم أمهات الأبيض 50 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم بط (مسكوفي) 85 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم بط(فرنساوي) 60 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم الفراخ البلدي 95 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم بط (مولار) 75 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو زغاليل الحمام (الجوز) 100 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم بياض أبيض ( أرضي ) 49 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم بياض أبيض (بطاريات) 47 جنيها.

سجلت اليوم الخميس أسعار كيلو لحم الفراخ الأبيض 65 جنيها.