الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": 26 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الخارجة بمتابعة من الوزير

إسعاف
إسعاف

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الدفع بـ26 سيارة إسعاف لنجدة مصابي حادث التصادم الذي وقع، صباح اليوم الخميس، بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق «الخارجة- أسيوط».  

وأوضحت الوزارة أن الحادث أسفر عن وفاة 17 راكبا، وإصابة 29 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم الرعاية الطبية لمصابي الحادث، موجها برفع حالة الاستعداد في مستشفيات أسيوط والمحافظات المجاورة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة للمصابين.

الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ألخارجة - أسيوط أعلنت وزارة الصحة والسكان الأدوية والمستلزمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

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