الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير يكشف تفاصيل حفل تتويج تشارلز ملكًا لبريطانيا

الملك تشارلز
الملك تشارلز

في اللحظة التي ماتت فيها الملكة إليزابيث الثانية، أصبح ابنها الأكبر تشارلز ملكًا لبريطانيا، ومع ذلك، لم يتم التتويج الرسمي لتشارلز على الفور، وتم وضع الخطط لإجراء المراسم بعد فترة حداد على الملكة وبعد الانتهاء من الاستعدادات اللازمة. 

ورصدت صحيفة تاون اند كانتري البريطانية تقريراً حول مراسم تتويج الملك تشارلز وأكدت أن التتويج ليس ضروريًا لتصبح ملكًا، فقد حكم إدوارد الثامن ملكًا دون أن يتم تتويجه على الإطلاق.

وأضافت الصحيفة أن بعد تنصيب الملكة إليزابيث في 6 فبراير 1952، كان تتويجها في 2 يونيو 1953 ، بعد أكثر من عام، في أكتوبر ، أكد قصر باكنجهام أن تتويج تشارلز سيتم في 6 مايو في احتفال "سيعكس دور الملك اليوم ويتطلع إلى المستقبل"

وقال القصر في بيان: "يسر قصر باكنجهام أن يعلن عن تتويج الملك يوم السبت 6 مايو 2023"، وسيقام حفل التتويج في وستمنستر أبي ، لندن ، وسيديره رئيس أساقفة كانتربري، وسيشهد الحفل تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث إلى جانب الملكة. 

وسيعكس التتويج دور الملك اليوم ويتطلع إلى المستقبل ، بينما يتجذر في التقاليد القديمة والمواكب. "

وأكد القصر أن الخدمة ستقام في تمام الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي وسيتم بثها على الهواء مباشرة ، باستثناء عملية الدهن. 

ووفقًا للموقع الإلكتروني للعائلة المالكة البريطانية، فإن حفل التتويج هو "مناسبة للاحتفال والاحتفال ، ولكنه أيضًا احتفال ديني مهيب، وقد ظل بشكل أساسي على حاله على مدى ألف عام، على مدى 900 عام الماضية، أقيم حفل التتويج في كنيسة وستمنستر ، لندن. يدير هذه الخدمة رئيس أساقفة كانتربري، الذي كانت مهمته دائمًا تقريبًا منذ الفتح النورماندي عام 1066."

وقالت الصحيفة البريطانية أن الملك تشارلز كان يبلغ من العمر 4 سنوات فقط عند تتويج والدته عام 1953؛ هناك، جلس في الصندوق الملكي في وستمنستر أبي بين جدته، الملكة الأم ، وخالته، الأميرة مارجريت.

ومن المتوقع أن تحضر أسرة الملك، بما في ذلك الأمير وليام وربما الأمير هاري، كما سيحضر الحضور ممثلون عن مجلسي البرلمان وكنيسة إنجلترا والمملكة المتحدة، وقادة العالم والمواطنون من جميع أنحاء الكومنولث يحضرون أيضا مراسم التتويج. 

وتدفع الحكومة البريطانية تكاليف التتويج، وتتمتع بالسيطرة النهائية على قائمة الضيوف.

كما سيتم تتويج كاميلا، بصفتها زوجة الملكة الجديدة، خلال الحفل.

تتويج تشارلز صحيفة الملك حفل بريطانيا

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