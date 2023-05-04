الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المالية": 10 أيام على انتهاء مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"

وزير المالية
وزير المالية

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا للمرصد الإعلامى الجمركى حول ردود أفعال بعض المستفيدين من مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج"، التي يتبقى 10 أيام فقط على انتهاء التسجيل والاستفادة منها، والتي تقدم إليها أكثر من 100 ألف مواطن من المصريين المقيمين بالخارج، حيث تزايد الإقبال بعد تطبيق الضوابط الميسرة.
وأعرب المستفيدون بمبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج"، عن تقديرهم لجهود وزارة المالية ومصلحة الجمارك، ووزارة الهجرة، وغيرهما من الجهات، فى تحقيق حلم المصريين بالخارج في الحصول على سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، وشحنها إلى مصر.
قال أشرف أبوالفتح، أحد المستفيدين بالمبادرة ويعمل بالمملكة العربية السعودية، إن مبادرة سيارات المصريين بالخارج كانت مطلبًا مهمًا منذ سنوات لاستيراد سيارة جديدة أو مستعملة، موجهًا الشكر للدولة لاستجابتها لمطلب مد فترة المبادرة لمدة 6 أشهر، ومد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات.
وأضاف أنه لم يواجه أي عقبات خلال فترة التسجيل وحتى خلال تحويل مبلغ «الوديعة» وتسلم السيارة بحالة ممتازة.
وأشار رفعت محمود، يعمل بدولة قطر، إلى أنه تقدم للمبادرة عبر التطبيق الإلكترونى الخاص بها، مشيدًا بمد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات.. وأوضح أنه كان هناك قلق عند بعض المصريين العاملين بالخارج من احتمال صعوبة الإجراءات، ولكن الواقع شهد سهولة فى التقديم للمبادرة إلكترونيًا، وإنهاء الإجراءات حتى الإفراج عن السيارة، بعد إيداع قيمة الرسوم بالدولار في حساب وزارة المالية.
وأكد المهندس محمد صبحى، يعمل فى المملكة العربية السعودية، أن المبادرة فكرة جيدة وفرصة للمقيمين بالخارج لشراء سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، موجهًا الشكر لوزارة المالية ومصلحة الجمارك، حيث استوفى الأوراق المطلوبة وأجرى تحويلًا للوديعة وشحن السيارة وتم تسلمها بسهولة، واستفاد من التيسيرات الاستيرادية والضريبة الجمركية المخفضة.
وقالت أمنية أحمد إنها وكيلة عن والدها الذي يعمل بدولة الكويت في تسلم السيارة من ميناء بور توفيق، وكانت الإجراءات سهلة، حيث تم التسجيل من شهر ونصف وتم الاستلام بعدها، لافتة إلى أن الكثير من أصدقاء والدها وزملائه في العمل وجدوا التجربة مفيدة للغاية، لذلك يشجعون غيرهم على الاستفادة من هذه المبادرة المهمة.
وأضاف صلاح حشمت السيد أنه يعمل فى المملكة العربية السعودية، وتسلم السيارة عبر ميناء سفاجا، من خلال هذه المبادرة التى تعد فرصة كبيرة للمصريين بالخارج، مؤكدًا أنه يتمنى أن يستفيد كل المصريين بالخارج بهذه المبادرة.
وأوضح سلمان بركات أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج تضمنت العديد من التسهيلات مثل المساواة بين كل دول العالم، حيث لم يعد هناك فارق بين الدول الأوروبية ودول الخليج العربي وغيرها فى الضريبة الجمركية.
وقال رفيق عبدالله إنه تقدم في البداية قبل إجراء التعديلات لاستيراد سيارات، وأن الإقبال تزايد بشكل ملحوظ جدًا من المواطنين.

الأكثر قراءة

عريس طنطا: "عروستي منعت عني حقي الشرعي وتنمرت على لون بشرتي"

حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس للالتزام بالتعريفة الجديدة

أسعار الفراخ البيضاء والحمام والبط اليوم الخميس 4 مايو 2023 في بورصة الدواجن

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 للمواد المضافة وغير المضافة للمجموع

بعد اجتماع مع "تيموس".. خطة تسويقية لزيادة حصة مصر من السياحة العلاجية

مصرع شقيقتين في انقلاب سيارة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات