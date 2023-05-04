ارتفاع ضحايا حادث تصادم أتوبيس الوادي الجديد إلى 17 متوفيا و30 مصابا

حصلت "الدستور" على الأعداد النهائية لأسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بالوادي الجديد والذي راح ضحيته 17 متوفيا و30 مصابا إثر تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل ثقيل بطريق الخارجة/ أسيوط.

وطبقاً لرواية شهود العيان حول الحادث، فإن السيارة النقل "التريلا" كانت تسير بسرعة منخفضة و"ليست متوقفة" على الطريق اتجاه الخارجة / أسيوط نظرا لحمولتها الكبيرة، فيما كان الأتوبيس يسير بسرعته العادية في نفس الاتجاه قادما من خلف السيارة النقل، تعرض لـ"مطب هوائي" أدى إلى اختلال عجلة القيادة ما تسبب في تأرجح الأوتوبيس واصطدامه "بالتريلا" التي تصادف مروره بجوارها في ذات الوقت، مما أدى إلى نقلاب الأتوبيس على الطريق وحدوث تلفيات كبيرة به، أدت إلى مصرع هذا العدد الكبير من الوفيات والمصابين

وكان قد لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 30 شخصا آخرين في حادث تصادم أتوبيس بسيارة تريلا بطريق الخارجة أسيوط وتم الدفع بـ15 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الخارجة التخصصي ونقل الجثث لمشرحة المستشفى.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصادم أتوبيس نقل عام بتريلا بالكيلو ٦٠ بطريق الخارجة أسيوط ووفاة 17 شخصا بينهم أطفال وإصابة 30 أخرين وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج ونقل الجثث لمشرحة المستشفي

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

ووجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مركز الخارجة والدفع بسيارات الإسعاف لموقع حادث التصادم الذي وقع منذ قليل بمنطقة النقب بطريق الخارجة / أسيوط بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل .

وأكد المحافظ أنه تم انتقال سكرتير عام المحافظة وقادة المرور والحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث؛ لمتابعة إجراءات نقل المصابين لأقرب مستشفى، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة، والدفع بمعدات الحماية المدنية لموقع الحادث،مؤكداََ أنه جاري حصر الإصابات ورفع آثار الحادث من الطريق وتنظيم حركة المرور .

