الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر المصري| تعرّف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبيراميدز

الاجتماع الفني
الاجتماع الفني

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة السوبر المصري في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس (بتوقيت القاهرة) بملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات. 

ويحضر الاجتماع الفني؛ الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني. 

ويتم خلال الاجتماع استعراض كافة التفاصيل الإدارية والتنظيمية للقاء السوبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

 واختتم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرات المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين. 

وقاد كولر اللاعبين في ثلاثة فرق، خلال التقسيمة التي شهدت تنافسًا قويًّا بين جميع اللاعبين، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز.

وكان الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإمارات، حرص على إهداء السفير المصري بالإمارات، شريف عيسي، درع وعلم النادي، وذلك على هامش حضوره جانبًا من تدريبات الفريق .

ووجه مهند مجدي الشكر إلى السفير المصري بالإمارات على الجهود التي تبذلها السفارة المصرية منذ وصول البعثة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة. 

وأكد مهند مجدي على تقدير مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للدور  الكبير للسفارة المصرية بالإمارات، وتوفير كافة احتياجات بعثة الأهلي منذ وصولها أبوظبي لخوض مباراة السوبر. 

وأكد السفير المصري بالإمارات تقديره لتواجد النادي الأهلي في أبو ظبي، وإقامة السوبر المصري في دولة الإمارات الشقيقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

سيد عبدالحفيظ الإجتماع الفني الاهلى بيراميدز الإمارات

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