الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة نابولي ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

وتشهد هذه المباراة تتويج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023، في حال حصوله على نقطة واحدة فقط.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- المقاولون العرب X البنك الأهلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports.

- حرس الحدود X طلائع الجيش: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports.

- فيوتشر X فاركو: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports.

الممتاز "ب".. مباراة قمة في مجموعة الصعيد بين الجونة وبترول أسيوط

حازم إمام يعلق على انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

تامر حسنى يحيى حفل مباراة السوبر بين الأهلى وبيراميدز بأبوظبى

لو فاتك التريند| بيان رسمي بشأن مباراة السوبر المصري.. وتوقعات طقس الغد

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- برايتون X مانشستر يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Connect.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- إشبيلية X إسبانيول: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

- جيرونا X ريال مايوركا: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

- أتلتيك بيلباو X ريال بيتيس: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

- رايو فاليكانو X بلد الوليد: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- إمبولي X بولونيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2.

- أودينيزي X نابولي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

قد يهمك..

بعد اعتذار الزمالك.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2023

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز (فيديو)

10 لاعبين من الأهلى يغيبون عن مباراة السوبر فى الإمارات

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى الدورى الايطالى مواعيد مباريات اليوم الخميس

مواد متعلقة

الممتاز "ب".. مباراة قمة في مجموعة الصعيد بين الجونة وبترول أسيوط

حازم إمام يعلق على انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

تامر حسنى يحيى حفل مباراة السوبر بين الأهلى وبيراميدز بأبوظبى

لو فاتك التريند| بيان رسمي بشأن مباراة السوبر المصري.. وتوقعات طقس الغد

بعد اعتذار الزمالك.. مجلس أبوظبى يصدر بيانًا رسميًا بشأن مباراة السوبر المصرى

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2023 اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

بعد اعتذار الزمالك.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2023

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز (فيديو)

الأكثر قراءة

عريس طنطا: "عروستي منعت عني حقي الشرعي وتنمرت على لون بشرتي"

حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس للالتزام بالتعريفة الجديدة

أسعار الفراخ البيضاء والحمام والبط اليوم الخميس 4 مايو 2023 في بورصة الدواجن

بعد اجتماع مع "تيموس".. خطة تسويقية لزيادة حصة مصر من السياحة العلاجية

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 للمواد المضافة وغير المضافة للمجموع

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع التموينية لأصحاب البطاقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات