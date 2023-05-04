جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة نابولي ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

وتشهد هذه المباراة تتويج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023، في حال حصوله على نقطة واحدة فقط.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- المقاولون العرب X البنك الأهلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports.

- حرس الحدود X طلائع الجيش: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports.

- فيوتشر X فاركو: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- برايتون X مانشستر يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Connect.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- إشبيلية X إسبانيول: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

- جيرونا X ريال مايوركا: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

- أتلتيك بيلباو X ريال بيتيس: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

- رايو فاليكانو X بلد الوليد: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- إمبولي X بولونيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2.

- أودينيزي X نابولي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

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