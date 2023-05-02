الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

10 لاعبين من الأهلي يغيبون عن مباراة السوبر في الإمارات

السولية
السولية

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على استبعاد 10 لاعبين من قائمة الفريق التي تغادر القاهرة إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري المقرر لها مساء الجمعة المقبل.

وخرج من قائمة الأهلي: رامي ربيعة وعمرو السولية وبرونو سافيو وأيمن أشرف وشادي حسين ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء وكريم فؤاد وأكرم توفيق ورأفت خليل.

وكشف مصدر مسئول داخل الجهاز الفني للأهلي أن استبعاد كل من عمرو السولية ورامي ربيعة وكريستو وكريم فؤاد وأكرم توفيق بسبب الإصابة بينما تم استبعاد كل من أيمن أشرف والبرازيلي برونو سافيو وشادي حسين وحمزة علاء ورأفت خليل لأسباب فنية.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي تدريبه الأول في أبوظبي مساء اليوم بعد أن تعذر إقامة تدريبات الفريق صباح اليوم قبل السفر.

عمرو السولية برونو سافيو كولر الاهلى الزمالك السوبر المصرى

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