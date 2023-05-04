الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الممتاز "ب".. مباراة قمة في مجموعة الصعيد بين الجونة وبترول أسيوط

الجونة فاز في مباراته
الجونة فاز في مباراته الأخيرة على أسمنت أسيوط

تقام اليوم 8 مباريات في الأسبوع الرابع والعشرين لدوري القسم الثاني الممتاز "ب" منها 7 مباريات في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد  ومباراة واحدة في المجموعة الثالثة.

في المجموعة الأولى هناك مباراة قمة بين الجونة الثاني برصيد 50 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو وبترول أسيوط الثالث برصيد 47 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم ويرفع الفريقان شعار لا بديل عن الفوز الذي يعني للجونة الانفراد بالقمة في حالة تعثر لافيينا أمام ملوي ويعني لبترول أسيوط الاستمرار في سباق القمة، وفي المقابل خسارة البترول ستبعده عن المنافسة حتى إشعار آخر.

ويحل لافيينا المتصدر برصيد 50 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي ضيفا على ملوي الرابع عشر برصيد 18 نقطة ورغم فارق الامكانات بين الفر يقين الا أن المبارا لن تكون سهلة لفريق لافيينا، خاصة أن الفارق بين ملوي والمدينة المنورة الذي يحتل المركز الأخير 4 نقاط فقط . 

لافيينا فاز في أخر مبارياته على بترول أسيوط

ويستضيف النصر للتعدين الرابع برصيد 43 نقطة بقيادة حسن عبد المنعم فريق المقاصة الخامس برصيد 41 نقطة بقيادة طارق حجاج في مباراة مهمة للفريقين خاصة المقاصة، في ظل مطاردة أندية المنيا وكيما والألومنيوم.

ويحل المنيا السادس برصيد 34 نقطة بقيادة نبيل محمود ضيفا على أسمنت أسيوط العاشر برصيد 27 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس، ويسعى المنيا للفوز والوصول للنقطة 37، وتقليص الفارق مع المقاصة إذا تعثر أمام النصر للتعدين .

ويستضيف طامية الثالث عشر برصيد 18 نقطة فريق كيما السابع، برصيد 34 نقطة بقيادة عيد مرازيق في المباراة الأولى لنادر السيد العائد لقيادة فريق طامية.

وفي باقي المباريات يلتقي شبان قنا الحادي عشر برصيد 25 نقطة فريق ديروط التاسع برصيد 28 نقطة. ويستضيف تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد 17 نقطة فريق المدينة المنورة الأخيربرصيد 16 نقطة في مباراة مهمة بصراع الهروب من المركز الأخير الذي يهبط صاحبه للقسم الثالث.

وفي المجموعة الثالثة يستضيف المجد السكندري الرابع عشر برصيد 20 نقطة فريق بايونيرز الخامس عشر برصيد 16 نقطة. ويسعى بايونيرز للفوز وزيادة الفارق بينه وبين المصري بالسلوم الذي يحتل المركز الأخير إلى 7 نقاط.

دوري القسم الثاني الجونة بترول أسيوط لافيينا ملوي

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