الذرة الأوكراني بـ16300جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف اليوم استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجئيني“: 18300 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلي” 18300 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة ”أوكراني“ 16300 جنيه، وسجل سعر إردب الذرة الرفيعة محلى ”حورس” 2800 جنيه، بينما سجل سعر إردب الذرة الشامية: 2300 جنيه

وبلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجئيني” 18900جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا محلي 44 %: 41000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46 % محلى 42000 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات“ مستورد”: 36900 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات ”محلى” 36500جنيه ”أرضه”، فيما بلغ سعر طن صويا هال فات 43 % ”مستورد”: 28600 جنيه ”أرضه”، وبلغ سعر طن صويا هال فات 43 % ”محليا”: 23800 جنيه ”أرضه”.

وسجل سعر طن كسب عباد + 36 %: 28000 جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين ”مستورد” 50000 جنيه، بينما بلغ سعر طن جيلوتين ”محلى”: 49700 جنيه، وسجل سعر ردة برين محلي 12200 جنيه، بينما سعر طن النخالة الخشنة 11900 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبني القمح“ جديد ”230 جنيها، فيما سجل سعر قيراط البرسيم من 260 إلى 290 جنيها

أسعار أعلاف الدواجن:

وبلغ سعر طن أعلاف باد 28300 جنيه، كما بلغ سعر طن العلف نامي 28500 جنيه للطن.، وبلغ سعر طن العلف ناهي 27700 جنيه للطن، وسجل طن العلف باديا ناميا ب 27300 جنيه للطن وسجل أيضا طن العلف بياضا ب 23200 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17 % ب 22950جنيها، وسجل سعر طن بياض 16 % ب 22900 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14 % ب 22600 جنيه.