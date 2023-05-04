الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للمرة السادسة.. تجديد شهادة الأيزو للمعمل المركزي بصرف صحي الإسكندرية

شهادة الأيزو
شهادة الأيزو

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية 17025 للمعمل المركزي والمعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك".

وأشار "نافع"، في بيان له اليوم الخميس، إلى أن تجديد إعتماد الشهادة جاء بعد إجراء فريق المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"‏ الإختبارات اللازمة لاعتماد تجديد شهادة آيزو المعامل 17025 لعدد 19 تجربة واجتيازها دون ملاحظات، مؤكدًا على أهمية شهادة الأيزو لما لها من أهمية في الوصول إلى أعلى معدلات الدقة لنتائج التحاليل والإلتزام بمعايير الجودة العالمية.

وأوضح أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة المعامل والجودة وذلك من خلال توفير كافة سبل تطوير المنظومة، الأمر الذي انعكس علي تجديد شهادة الأيزو الدولية للمعمل المركزي للمرة السادسة علي التوالي، مشيداً بالجهود التي يقوم بها قطاع الجودة بالشركة، مؤكدًا حرص الشركة علي الوصول بمعاملها إلى أعلى درجات الكفاءة والجودة بتوفير أحدث تكنولوجيات أجهزة التحاليل، وأفضل الكوادر البشري بما يساهم بشكل واضح في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

استقبال العينات من جميع المنشآت
 

ولفت رئيس صرف الإسكندرية إلى أن المعمل يستقبل عينات من جميع المنشآت الصناعية والجهات البحثية بغرض إجراء التحاليل اللازمة اعتمادًا على المواصفة الدولية ايزو المعامل Iso17025.

كما يوفر التدريب النظري والعملي لطلبة الجامعات والابحاث والدراسات العليا على أحدث الأجهزة المعملية على يد أمهر الكيميائين المعتمدين من الجهات المختصة وكذلك التدريب النظري والعملي للكيميائين والفنيين طبقا لطرق التحاليل القياسية الدولية الخاصة ب "wastewater management".

كما يقوم المعمل بتقييم وحدات المعالجة لكافة المنشآت الصناعية والقرى السياحية للتأكد من كفاءة تشغيلها قبل الصرف على الشبكة العامة والاعداد والاشتراك في عمل الدراسات للشركات والهيئات بغرض معالجة مخلفاتها الصناعية لتطابق حدود القانون وإمدادها بالحلول العملية المناسبة لمشاكلها.

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للمرة السادة تجديد شهادة الأيزو الصرف الصحي بالإسكندرية المعمل المركزي الإسكندرية

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