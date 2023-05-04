الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تُعلن إحباط هجوم روسي بـ24 طائرة مسيرة

الدفاعات الجوية الأوكرانية
الدفاعات الجوية الأوكرانية

قالت الدفاعات الجوية الأوكرانية، إنها أسقطت 18 من أصل 24 طائرة انتحارية مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم وقع قبل فجر اليوم الخميس.
وقالت إدارة مدينة كييف في بيان، إنه تم تدمير كل الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية للمرة الثالثة في أربعة أيام.
وذكرت أن "الروس هاجموا كييف باستخدام ذخائر وصواريخ من طراز شاهد يُرجح أنها من النوع الباليستي".
ودمرت الدفاعات الجوية 12 من أصل 15 طائرة انتحارية مسيرة من طراز شاهد أُطلقت على مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود، بينما أصابت ثلاث منها حرمًا جامعيًا. وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية إنه لم تقع إصابات.
وتقصف روسيا أوكرانيا بانتظام منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي حيث ضربت مجموعة متنوعة من الأهداف. ووردت أنباء الانفجارات الأخيرة بعد أقل من 24 ساعة من إعلان كييف مقتل 21 شخصًا في ضربة روسية بمدينة خيرسون.

الدفاعات الجوية الأوكرانية روسيا مدينة كييف الطائرات المسيرة العاصمة الأوكرانية البحر الأسود

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