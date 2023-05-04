صدور أمر إزالة وهدم لمستشفى فارسكور لتجديدها في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، عن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع هدم وإعادة بناء مستشفى فارسكور المركزي بصدور أمر شغل أعمال هدم وإزالة المستشفى من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور تمهيدًا لبدء إعادة بناء المستشفى على أحدث معايير التأمين الصحي الشامل والمسندة مركزيًا لهيئة الإنتاج الحربي بتكلفة ١.٣ مليار جنيه.

كان الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته إلى إدارة التخطيط ومتابعة المشروعات برئاسة الدكتور محمد علي الجيوشي بالمتابعة للمشروع التي توجت أمس الأربعاء، بصدور أمر شغل أعمال الهدم و الإزالة.

وفي هذا الصدد، توجه وكيل الوزارة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومنال عوض، محافظ دمياط، للاهتمام والرعاية والدعم المستمر للخدمات الصحية بالمحافظة.