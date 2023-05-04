الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس

أسعار العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية

ارتفعت أسعار العملات الرقمية، خلال تداولات اليوم الخميس 4 مايو 2023.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاع بنسبة 2.00%، ليصل إلى 29.096.7 ألف دولار، كما ارتفع  سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 2.18% دولار مسجلة 1.903.37 دولار، وارتفع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 1.28%، ليسجل 0.3914 دولار.

وارتفعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 58. 1% ليسجل 330. 22 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاع بنحو 1.49%، ليصل إلى مستويات 0.079451 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 0.81% إلى مستويات 0.01004 دولار، وارتفع  العقود الذكية "AV AX" في حدود 2.63% إلى مستويات قرب 17.17 دولار.

وتراجع  سعر عملة "تيرا" بنسبة 69. 0% إلى مستويات 0.001025 دولار، ارتفع  عملة "FTX Token" بنسبة 19. 3% إلى مستويات 4681 .1 دولار، وارتفعت سعر عملة "ريبيل" بنسبة 0.45% إلى مستويات 0.46413 دولار.

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أسعار العملات الرقمية بيتكوين إيثريوم كاردانو مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع نسبة الفائدة

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