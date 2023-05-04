الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف الوادى الجديد تنعى وفاة 3 أئمة استشهدوا فى حادث أتوبيس الوادى الجديد

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد

نعت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، وفاة 3 أئمة أستشهدوا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل بطريق الخاجة/أسيوط، وأثناء ذهابهم إلي محافظة القاهرة لحضورهم دورة تدريبية في الخطابة.
 

وقال الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، أن من بين وفيات حادث تصادم الاتوبيس 3 أئمة من مركز الداخلة استشهدوا في الحادث الأليم وهم :-  فضيلة الشيخ محمد أحمد محمد حنفي إمام وخطيب المجمع الإسلامي الكبير بالداخلة، وفضيلة الشيخ أحمد حنفي أبو بكر إمام وخطيب مسجد الحاج صابر بقرية الراشدة، وفضيلة الشيخ مصطفي عبدالله محمد حسين  مفتش بإدارة أوقاف الداخلة، من مدينة موط


وقد لقي 17شخص مصرعهم وأصيب 30 أخرين في حادث تصادم أتوبيس بسيارة تريلا بطريق الخارجة أسيوط وتم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الخارجة التخصصي ونقل الجثث لمشرحة المستشفي.

 

تلقي اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لامن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بتصادم اتوبيس نقل عام بتريلا بالكيلو 60 بطريق الخارجة اسيوط ووفاة 17 شخص بينهم أطفال وإصابة 30 اخرين وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الخارجة التخصثي لتلقي العلاج ونقل الجثث لمشرحة المستشفي. وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث


 

مديرية الأوقاف الوادي الجديد وفاة 3 أئمة أستشهدوا حادث تصادم أتوبيس لحضورهم دورة تدريبية

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