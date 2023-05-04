الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البلشى: تزامن أولى جلسات الحوار الوطنى مع اليوم العالمى لحرية الصحافة للتعبير عن حقوقنا

نقيب الصحفيين خالد
نقيب الصحفيين خالد البلشي

هنأ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، كل الصحفيين المصريين باليوم العالمي لحرية الصحافة، معقباً:" نتمنى أن يأتي العام القادم، ولا يوجد صحفيين محبوسين، وتكون كل مطالبنا قد تحققت وتخلصنا من كل الأزمات التي نعاني منها". 

 

وأضاف البلشي خلال لقاءه ببرنامج كل الزوايا، المذاع عبر فضائية ON، مع الإعلامية سارة حازم، أن تزامن الحوار الوطني مع حرية الصحافة، هي صدفة جاءت لتعبر عن جزء من مطالبنا في نقابة الصحفيين، لأن مطالبنا متماثلة تماماً مع فكرة حرية الصحافة واليوم العالمي لحرية الصحافة، معقبًا: "نحن في نقابة الصحفيين اليوم، نحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة بشكل مختلف، من خلال مطالبات نتمنى أن تتحقق خلال الفترة القادمة؛ منها: إخلاء سبيل زملاءنا الصحفيين المحبوسين بشكل عام، تحرير الصحافة بحيث تكون قادرة على التعبير عن مواطنيها بشكل عام، إعادة النظر في التشريعات الحاكمة للإعلام، وما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية للصحفيين وحقهم في العمل. 

 

وأوضح البلشي، أن  تزامن الحوار الوطني مع اليوم العالمي لحرية الصحافة جاء ليعبر عن مطالبنا، حتى يتواكب الحوار الوطني مع يوم المطالبة بهذه الحقوق والمطالب.

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