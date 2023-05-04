"صحة مطروح" تناقش تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات

عقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، وأعضاء الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، اجتماعًا مع مديري المستشفيات والإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بمطروح، وفريق مكافحة العدوى بالمديرية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور الدكتور عبدالله قاسم مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة أمل فهمي مدير عام الصيدلة بالمديرية، وزكية رشوان مدير إدارة التمريض بالمديرية.

وخلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لجميع مستشفيات محافظة مطروح، وخطط العمل لتطبيق سياسات مكافحة العدوي، والإجراءات الوقائية، والتدابير المتبعة بمنافذ تقديم الخدمات الطبية، فضلًا عن مناقشة مستجدات العمل اليومية، والإجراءات الواجب اتباعها بالأقسام المختلفة بالمستشفيات، خاصة وحدات العنايات المركزة، والحضانات، ووحدات الغسيل الكلوي، أثناء عمل الفحوصات والتحاليل الطبية للمرضى، وخلال جلسات الغسيل الكلوي بوحدات الكلي الصناعي بمستشفيات المحافظة، والتعامل مع كل جديد بها.

وأكد وكيل صحة مطروح على أهمية تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من انتشار العدوى، والمتابعة المستمرة لفرق مكافحة العدوى على مختلف الأقسام الطبية ومنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من تطبيق كافة السياسات والمعايير بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية.

ووجه وكيل صحة مطروح بتلافي الملاحظات من خلال خطط عمل لكل مستشفى وتفرغ أعضاء فريق مكافحة العدوى بكل مستشفى لمدة شهر من تاريخه، للعمل على حل المشكلات الخاصة بتطبيق السياسات والإجراءات بمستشفيات المحافظة، والتأكيد على تكثيف عمل فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات، واتباع الإجراءات الوقائية، والتأكيد على استمرار التدريب المكثف للفرق الطبية على طرق وأساليب مكافحة العدوى والمتابعة المستمرة، حرصًا على أمن وسلامة الفرق الطبية والمواطنين بمحافظة مطروح.

اجتماع مديري المستشفيات والإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بمطروح

اجتماع مديري المستشفيات والإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بمطروح

اجتماع مديري المستشفيات والإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بمطروح