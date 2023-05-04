أبرز قضايا المرأة المقرر مناقشتها بالحوار الوطنى

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المرأة تعيش في عصرها الذهبي، ومنح المرأة كافة الحقوق، مؤكدة أن الحوار الوطني سيتضمن قضايا للمرأة ولكن بشكل أوسع.

وأضافت خلال حوارها مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن أهم المواضيع حول المرأة بالحوار تتمثل في الانتخابات وحقوق الإنسان والملف الاقتصاي، وتمكين المرأة والملف الاجتماعي والهوية الأسرية، والابتزاز الإلكتروني، والطلاق.

وتابعت، أن الحوار الوطني يضم طوائف وأحزاب مختلفة، وأهم شيء أن نتفق على استدامة الوطن، مؤكدة أن مصر تقدم حوارًا وطنيًا وسط إقليم منفجر، وأزمات اقتصادية بالعالم، والهدف الأسمى لوجود المرأة بالحوار الوطني؛ لأنها دافعت عن الوطن بكل ما أوتيت.

وأكدت أن مخرجات الحوار الوطني التي تتمنى تحقيقها هي الحوار نفسه، وحاليًا يوجد الكثير من الاقتراحات وحالة الحوار نفسها من المكتسبات، متمنية الحفاظ على الهوية الوطنية لهذا البلد، وأن يظل بأمن وأمان.