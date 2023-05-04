الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر يسحق هيلاس فيرونا بسداسية ويقتحم المربع الذهبي للدوري الإيطالي

فريق إنتر
فريق إنتر

سحق فريق إنتر مضيفه هيلاس فيرونا، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ33 لبطولة الدوري الإيطالي بستة أهداف دون رد.

وأنهى إنتر الشوط الأول من المباراة متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد.

واستحوذ إنتر على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، كما كانت له أفضلية ساحقة على مستوى المحاولات الهجومية على المرمى.

وافتتح أدولفو جايتشا، لاعب هيلاس  فيرونا التسجيل لإنتر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 31، واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي إنتر وسجل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثاني في الدقيقة 36 وفي الدقيقة 37 أضاف إدين دزيكو الهدف الثالث.

وسدد لاعبو إنتر 5 كرات على المرمى من 12 محاولة، فيما خرجت 5 من الملعب واعترض الدفاع 2؛ مقابل تسديدتين من 3 محاولات لهيلاس فيرونا، وخرجت واحدة من الملعب.

واستحوذ إنتر على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 77% مقابل 23% لصالح فريق هيلاس فيرونا.

وفي الشوط الثاني، استمر التفوق الهجومي لفريق إنتر وكذلك استحواذه على مجريات اللعب.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع لإنتر في الدقيقة 55، ثم أضاف إدين دزيكو ثاني أهدافه وخامس أهداف فريقه في الدقيقة 61.

واختتم لاوتارو مارتينيز أهداف إنتر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

واستحوذ إنتر على مجريات اللعب في مجمل المباراة بنسبة 75% مقابل 25% لصالح فريق هيلاس فيرونا.

ورفع إنتر رصيده لـ60 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند 27 نقطة ليهبط للمركز الـ18 ويدخل صراع الهبوط.

إنتر هيلاس فيرونا الدورى الايطالى مباراة انتر وهيلاس فيرونا الكالتشيو

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