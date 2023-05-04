كيف يؤثر لقاء بايدن ورئيس الفلبين على التصعيد ضد الصين؟

بعد اجتماع طال انتظاره في البيت الأبيض، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور بالروابط الرائعة للصداقة والتضحية المشتركة التي تشكل أساس التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين.

وذكرت صحيفة “آسيا تايمز” الصينية أن الاجتماع بين الطرفين جاء وسط استعادة سريعة للعلاقات الثنائية بعد 6 سنوات من السياسات المؤيدة لبكين في عهد الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي.

كما رحب الحليفان بالزخم التاريخي في العلاقات بين الولايات المتحدة والفلبين وأعلنا التزامًا مشتركًا بمواصلة توسيع المشاركة والتعاون في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب الصحيفة فقد أخبر ماركوس بايدن عن رغبته في تعزيز التعاون الأمريكي الفلبيني، حيث تعهد الجانبان بالبقاء أقرب كحلفاء ومواصلة العمل معاً لتقديم مستقبل أفضل للشعوب الأمريكية والفلبينية ومواجهة التحديات الناشئة خاصة في إقليم تايوان المتمتع بالحكم الذاتي والتهديدات الصينية.

ومع ذلك، وبغض النظر عن الامتيازات والتفضيلات، أنتج المؤتمر الذي تم التبجيل به كثيرًا وعودًا غامضة إلى حد كبير بتعاون استراتيجي أعمق، على الرغم من القائمة الطويلة للمبادرات الثنائية ، فقد فشل كلا الجانبين في الالتزام بالقضايا الرئيسية العالقة.

من جانبه، لم يقدم البيت الأبيض أي مبادرات تجارية واستثمارية ملموسة، بما في ذلك اتفاقية تجارة حرة ثنائية معلقة منذ فترة طويلة مع الفلبين.

اتفاقية التعاون الدفاع وتأثيرها على الصين

ولا يزال الحليفان يعملان على تسوية التفاصيل الرئيسية لاتفاقية التعاون الدفاعي المعزز الموسعة في المنطقة الآسيوية والتي من شأنها تهديد الصين.

وبصفته نجلًا يحمل الاسم نفسه لرجل فلبيني قوي سابق، لم يكن ماركوس جونيور غريباً عن واشنطن العاصمة أو البيت الأبيض، وباعتباره الوريث الواضح ، فقد كان يرافق والديه ، فرديناند ماركوس الأب والسيدة الأولى إيميلدا ماركوس ، في زيارات لا حصر لها في جميع أنحاء العالم، من الصين إلى أمريكا.