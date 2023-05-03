الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة الناس.. أيمن الحجار: الحافظ بن حجر العسقلاني من أكثر العلماء تأثرًا بالشيخات في حياته (فيديو)

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الحافظ ابن حجر العسقلاني كان من أكبر العلماء الذين تأثروا تأثرًا كبيرًا بشيخات من العلماء، وكان لهن تأثير كبير على شخصيته.

وأضاف الحجار، اليوم الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الحافظ بن حجر العسقلاني تتلمذ على يد أكثر من 50 شيخة، مؤكدًا أن شخصيته ليس بها أي عقدة نفسية من التتلمذ على يد شيخات، مؤكدًا أن تتلمذه على يد كثير من النساء في عهده يعد نقطة مضيئة في حياة ابن حجر العسقلاني.

وأوضح الحجار، أن بن حجر العسقلاني، كان تعامله مع المرأة تعاملًا راقيًا وكان ينظر إليها باحترام شديد وأنها معلمة ومدرسة وأستاذة وصانعة للأجيال ويؤخذ عنها العلم.

وأكد الحجار، أن من أفضل الشيخات التي استفاد منها بن حجر العسقلاني في مسيرته العلمية هي فاطمة المقدسية وشقيقتها عائشة، فاستفاد منهما استافدة عظيمة واثنى عليهن.

قناة الناس الحافظ بن حجر العسقلاني مع الناس النساء العلماء

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