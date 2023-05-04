الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قبل تتويج تشارلز.. "ترامب" يفتح النار على "هارى" و"ميجان"

ترامب
ترامب

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات حادة إلى "ميجان ماركل" زوجة الأمير هاري، اليوم، معتبراً أنها كانت سيئة في التعامل مع الملكة، ولم تقدرها أو تحترمها.

 

وأضاف في لقاء تليفزيوني، أنه غاضب من دوقة ساسكس بسبب إساءتها لقصر باكنجهام، مؤكداً أن الملكة الراحلة إليزابيث لا تستحق من أي شخص عدم احترامها.

 

تابع:" الملكة إليزابيث عاشت حياتها تحاول الحفاظ على التاج وتقيم علاقات ودية وطيبة مع الجميع على المستوى الدبلوماسي وحتى لمن يعرفونها شخصياً، فكان أمر  مستغرباً لي أن تكون "ميجان" غير محترمة معها".

 

كما لفت إلى أنه صدم من دعوة الأمير هاري، لحضور حفل التتويج بالرغم من الإساءات التي وجهها للقصر بعد نشر مذكراته spare، متطلعاً إلى أن يكون اجتماعه مع والده وأسرته يوم السبت يسفر عن أمر إيجابي.

 

وعن تتويج الملك تشارلز المقرر السبت المقبل السادس من مايو، قال ترامب:" قال: "أعتقد أنه سيكون يومًا رائعًا، كما متأكد أن تشارلز سيكون ملك رائع، تعرفت عليه جيدًا وهو يحب البلاد ويحبها حقًا ويحب والدته".

الرئيس الامريكي دونالد ترامب ميجان ماركل الأمير هاري دوقة ساسكس اليزابيث

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