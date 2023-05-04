تشكيل الأهلى المتوقع أمام بيراميدز فى السوبر المصري والقنوات الناقلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة بيراميدز في مباراة كأس السوبر المصري، ويستضيف ملعب "محمد بن زايد" مباراة السوبر المصري التي ستقام مساء غدِ الجمعة بين الأهلي وبيراميدز.

مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المصري

ويتواجد الأهلي في هذه المباراة كونه بطل كأس مصر موسم 2021-2022 بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

أما بيراميدز فيشارك بصفته وصيف الدوري المصري الممتاز بدلا من نادي الزمالك الذي اعتذر عن المشاركة في المباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع في السوبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض مباراة السوبر أمام بيراميدز.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولى - محمد عبدالمنعم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - حمدي فتحي

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة كأس السوبر المصري الذي سيجمع بين الأهلي وبيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء الجمعة 5 مايو.

كما تنقل قناة أبو ظبي الرياضية، مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز.

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