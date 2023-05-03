ينتظر عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواعيد مباريات المارد الأحمر التي ستقام خلال شهر مايو، والذي سيشهد مواجهات حاسمة للمارد الأحمر في بطولات السوبر المصري والدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر مايو 2023

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 5 مايو 2023 ضمن منافسات بطولة السوبر المصري بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس السوبر المصري 2023

يلتقي الأهلي مع بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة مساء الجمعة المقبل الموافق 5 مايو.

وتقام المباراة على ستاد "محمد بن زايد" ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود فى الدوري المصري

ويعود الأهلي لمنافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث سيواجه حرس الحدود في تمام التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 9 مايو بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة الموافق 12 مايو في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي في مباراة الإياب يوم الجمعة الموافق 19 مايو في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

ويعود مجددًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري، من خلال مواجهة إنبي يوم 23 مايو في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويواجه طلائع الجيش يوم الجمعة الموافق 26 مايو على ستاد الكلية، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة - التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى الدوري المصري

وآخر مواجهات شهر مايو، ستكون أمام سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء الإثنين 29 مايو على ستاد القاهرة.