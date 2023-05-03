الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مهند مجدي يهدى سفير مصر بالإمارات درع وعلم الأهلى

مهند مجدي يمنح سفير
مهند مجدي يمنح سفير مصر بالإمارات درع وعلم الأهلي

حرص مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإمارات، على إهداء السفير المصري بالإمارات، شريف عيسي، درع وعلم النادي، وذلك على هامش حضوره جانبًا من تدريبات الفريق اليوم.

ووجه مهند الشكر إلى السفير المصري بالإمارات على الجهود التي تبذلها السفارة المصرية منذ وصول البعثة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأكد مهند مجدي على تقدير مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للدور  الكبير للسفارة المصرية بالإمارات، وتوفير كافة احتياجات بعثة الأهلي منذ وصولها أبو ظبي لخوض مباراة السوبر.

وأكد السفير المصري بالإمارات تقديره لتواجد النادي الأهلي في أبو ظبي، وإقامة السوبر المصري في دولة الإمارات الشقيقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

مهند مجدي الاهلى السوبر المصرى بيراميدز درع وعلم الأهلي

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