الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسام البدرى: الأهلى قادر على عبور الترجى.. وهو الأقرب للتتويج بالسوبر المصرى

حسام البدري
حسام البدري

أكد حسام البدري، المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، على ثقته في قدرة الأهلي على تخطي عقبة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي الترجي التونسي يوم الجمعة الموافق 12 مايو في تونس ضمن ذهاب الدور نصف النهائي، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 19 من الشهر ذاته.

كما يرى البدري أن مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، أقرب للمارد الأحمر تحقيقها.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية: "كل حديثي اليوم بعد مباراة الترجي التونسي في الدوري أنني مصري وأهلاوي وأتمنى فوز الأهلي، وهذا هو حديثي الدائم مع وسائل الإعلام التونسية وأرى أن الأهلي هو الأقرب للفوز لكن المواجهة لن تكون سهلة".

وأضاف: "مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز صعبة للغاية، لكن حالة الاستقرار في الأهلي تجعله الأقرب لتحقيق الفوز".

وتطرق البدري للحديث عن فوز فريقه الصفاقسي على الترجي قائلًا: "حققنا فوزا مهما للغاية، فقد توليت المسؤولية منذ شهر ومازالت هناك بعض الصعوبات ومعظم عناصر الفريق شباب وهذا الفوز منحنا الثقة".

حسام البدري الاهلي ضد الترجي الترجي التونسي الاهلى بيراميدز السوبر المصرى دورى ابطال افريقيا

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 4-5-2023

دراسة تظهر دور الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن السرطان

خبير يوضح لـ "الدستور" سيناريوهات نجاح المفاوضات وحل الأزمة سلميا فى السودان

بعد قرار حظر التداول.. هل تنجح الدولة في مواجهة المتلاعبين بمحصول "القمح"؟

يوسف الحسينى عن مشاركته فى الحوار الوطنى: نصنع حوارا وليس مبارزات كلامية

مصر حاضرة دائمًا.. أستاذ الشئون الإفريقية يُفند جهود الدولة للتعاطي مع الأزمة السودانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

جلال حمام

صراع المصالح فى السودان

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة