حسام البدرى: الأهلى قادر على عبور الترجى.. وهو الأقرب للتتويج بالسوبر المصرى

أكد حسام البدري، المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، على ثقته في قدرة الأهلي على تخطي عقبة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي الترجي التونسي يوم الجمعة الموافق 12 مايو في تونس ضمن ذهاب الدور نصف النهائي، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 19 من الشهر ذاته.

كما يرى البدري أن مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، أقرب للمارد الأحمر تحقيقها.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية: "كل حديثي اليوم بعد مباراة الترجي التونسي في الدوري أنني مصري وأهلاوي وأتمنى فوز الأهلي، وهذا هو حديثي الدائم مع وسائل الإعلام التونسية وأرى أن الأهلي هو الأقرب للفوز لكن المواجهة لن تكون سهلة".

وأضاف: "مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز صعبة للغاية، لكن حالة الاستقرار في الأهلي تجعله الأقرب لتحقيق الفوز".

وتطرق البدري للحديث عن فوز فريقه الصفاقسي على الترجي قائلًا: "حققنا فوزا مهما للغاية، فقد توليت المسؤولية منذ شهر ومازالت هناك بعض الصعوبات ومعظم عناصر الفريق شباب وهذا الفوز منحنا الثقة".