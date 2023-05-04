الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب هاتف محمول.. تفاصيل مقتل "اللمبى" على يد صديقه فى المطرية

المجني عليه
المجني عليه

اجتمع صديقان داخل منزل "محمد" الشهير بـ"اللمبي" في منطقة المطرية لأخذ قسط من الراحة، لكن سرعان ما تبدل المشهد بينهما، بعدما استيقظ أحدهما ولم يجد هاتفه المحمول، ليبدأ في اتهام "اللمبي" بسرقة الهاتف، وتطور الحديث بينهما لمشاجرة أصيب "اللمبي" خلالها بأربع طعنات متفرقة في جسده، ومن ثم قام بإلقاء جثمانه من أعلى العقار ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه، ويفر المتهم من المنزل قبل الإمساك به من قبل الأهالي.

صوت ارتطام قوي جعل أهالي منطقة المطرية يفرون مسرعين أسفل العقار، ومن ثم أخذوا الشاب للمستشفى في محاولة منهم لإنقاذه، لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه، وقاموا بإبلاغ رجال الشرطة للتحقيق في مقتل الشاب.

قتله لشكه في سرق التليفون 

كان والد المجني عليه يجلس في غرفته يتناول وجبه العشاء، ومن ثم تفاجأ بصوت شجار قوي يأتي من غرفه نجله " اللمبي" ليقرر أن يذهب للغرفة لمعرفة ماذا بحث بداخلها، لكن كان القدر أسرع منه، فعندما وصل لم يجد سوى قطرات دماء منتشرة داخل الغرفة... صوت صراخ الجيران جعله يهرول مسرعًا للشارع، بعدما تأكد أن نجله هو القتيل، وفقًا لما ذكره والد المجني عليه في حديثه لـ "الدستور".

كانوا أصدقاء من خمس سنوات 

وأضاف أن الصداقة بين نجله والمتهم دامت لـ5 سنوات لكن بسبب هاتف محمول انتهت الصداقة لقاتل ومقتول، بعدما سدد له 4 طعنات متفرقة في جسده، ومن ثم ألقى بجثمانه من شرفة المنزل، مطالبًا رجال الأمن بالقصاص العادل والاتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما قتل نجله بدم بارد.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوجود شخص قُتل على يد صديقه وألقى بجثمانه من شرفه المنزل، بعدما نشبت بينهما مشاجرة بسبب سرقه هاتف محمول.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالتحريات وسؤال شهود العيان تبين  العثور على جثة شاب يدعى «محمد مطراوي» الشهير بـ«اللمبي» يبلغ من العمر23 عامًا قتل على يد صديقه  بسبب سرقة هاتف محمول في منطقة المطرية.

وبإعداد الكمائن استطاع رجال الأمن القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
اللمبى المطرية جسده المتهم صديقان

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