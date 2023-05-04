الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 4-5-2023

سعر الفراخ
سعر الفراخ

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 2 جنيه، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 66 جنيهًا بدلًا من 68 جنيهًا، كما استقر سعر بيع الكتاكيت وسعر كرتونة البيض.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 4-5-2023.

سعر الفراخ اليوم 

  • سعر الفراخ البيضاء : 66 جنيهًا.
  • سعرالفراخ البلدي 95 جنيهًا.
  • سعر الدواجن الساسو  80 جنيهًا.
  • سعر الدواجن أمهات بيضاء 56 جنيهًا.
  • الدواجن بياض أبيض سلك 47 جنيهًا.
  • الدواجن بياض أبيض أرضي 49 جنيهًا.
  • الدواجن بياض أحمر سلك 57 جنيهًا.
  • الدواجن بياض أحمر أرضي  60 جنيهًا.

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ويختلف سعر بيع الدواجن من البورصة إلى المستهلك، حيث يرتفع عدة جنيهات كما تختلف من منظقة لأخرى، بحسب آليات العرض والطلب، وتكلفة النقل والشحن.

سعر الكتاكيت والبط 

  • كتكوت أبيض شركات 17 جنيهًا.
  • كتكوت أبيض قطعان 9.25 جنيه.
  • كتكوت ساسو  7.50 جنيه.
  • كتكوت ساسو بيور 8.50 جنيه.
  • كتكوت بلدي   5.75 جنيه.
  • كتكوت هجين  6.75 جنيه.
  • كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.
  • كتكوت سمان أسمر  4 جنيهات.

سعر البيض اليوم 

  • سعر كرتونة بيض أبيض: 100.75 جنيه.
  • سعر كرتونة بيض أحمر: 100.75 جنيه.
  • سعر كرتونة بيض بلدي: 95 جنيه.
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