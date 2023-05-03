الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: جميع أسئلة امتحانات مواد خارج المجموع بالثانوية العامة 2023 اختيار من متعدد

المؤتمر
المؤتمر

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع أسئلة امتحانات مواد خارج المجموع بامتحانات الثانوية العامة 2023، أسئلة اختيار من متعدد، مؤكدا أنها لا توجد بها أسئلة مقالية.

 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بالرد على كافة الاستفسارات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، المعقود الآن، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وعدد من قيادات الوزارة، أنه سيكون هناك فيديو توضيحي لحل الأسئلة للطلاب قبل الامتحانات.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

اسئلة امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الثانوية العامة 2023 التعليم الفنى التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الاستفسارات الخاصة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الأكثر قراءة

رسميًا.. CAF يقرر إيقاف شريف إكرامى لمدة شهرين

وزير التعليم يكشف التفاصيل النهائية لتصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: لا تقلقوا من الامتحانات.. ذاكرت ربنا هيوفقك

وزير التعليم: إجراء تعديل على أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

إزالة 27 حالة تعدِ على أملاك الري والسكة الحديد بالقليوبية

أكتوبر الجديدة: شن ضبطية قضائية على الوحدات السكنية المخالفة للقانون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

جلال حمام

صراع المصالح فى السودان

أمل زيادة

شقى السينما المصرية

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة