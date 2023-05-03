وزير التعليم: جميع أسئلة امتحانات مواد خارج المجموع بالثانوية العامة 2023 اختيار من متعدد

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع أسئلة امتحانات مواد خارج المجموع بامتحانات الثانوية العامة 2023، أسئلة اختيار من متعدد، مؤكدا أنها لا توجد بها أسئلة مقالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بالرد على كافة الاستفسارات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، المعقود الآن، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وعدد من قيادات الوزارة، أنه سيكون هناك فيديو توضيحي لحل الأسئلة للطلاب قبل الامتحانات.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.