الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح": تشكيل لجان رقابية لمتابعة جودة السلع بمدينة العلمين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كلف الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأربعاء، الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي واشرف محروس مراقب أول المديرية، بتشكيل لجان مرور على المنشآت الغذائية بنطاق مدينة العلمين وسيدي عبد الرحمن. 

وأوضح “سالم” أنه تم المرور على 14 منشأة غذائية وسحب 10 عينات مختلفة للفحص كما تم تحرير  6 محاضر جنحة صحية لعدم اتباع قواعد النظافة العامة في المنشأة طبقا للقرار رقم 96 لسنة 67. 

وأضاف أنه تم تحرير 6 محاضر جنح صحية للعاملين بالأغذية دون حصولهم على شهادة صحية تفيد خلوة من الأمراض المعدية طبقا للقرار رقم 97 لسنة 67 وإعدام 45 كيلو اغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمي لظهور علامات التلف الظاهرية بالإضافة إلي 20 لتر زيوت و18 لتر مياه غازية كما تم التوصية بغلق منشأة غذائية وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة .

واكد وكيل صحة مطروح على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. 

 ويهيب وكيل وزارة الصحة المواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظه مطروح. 

جاء ذلك في إطار توجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة مطروح. 

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