الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كييف: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي على خيرسون لـ18 قتيلا

الكرملين
الكرملين

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي على خيرسون الى 18 قتيلا و46 جريحاً. 

جاء ذلك عقب الاعلان عن اتهامات روسية لاوكرانيا بالهجوم بطائريتين مسيريتن على الكرملين ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما نفته أوكرانيا. 

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، عبر حسابه على “تليجرام”، إن الاعتداء الإرهابي لم يبق خيارً أمام روسيا سوى تصفية زيلينسكي جسدياً مع أعضاء حكومته".

جاء ذلك، بعدما دعا مجلس الدوما موسكو لتوجيه رد قاس على محاول اغتيال بوتين، وقال النائب في مجلس الدوما الروسي فيكتور سوبوليف، في وقت سابق اليوم، إنه حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما طالب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم الأربعاء باستخدام "الأسلحة القادرة على ردع النظام في كييف وتدميره".

الكرملين ميديف رئيس مجلس الأمن الروسي أوكرانيا الهجوم روسيا

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