الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب حماة الوطن يشيد بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

حماة الوطن
حماة الوطن

قال حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، إنه تابع فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي شارك فيها تيارات مختلفة مثلت كل طوائف الشعب المصري.

وأشاد الحزب بالكلمة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركين في الحوار الوطني، والتي أكد خلالها أن التحاور وتبادل الرؤى، يستهدف صالح الوطن ولرسم ملامح الجمهورية الجديدة، للوصول إلى دولة ديمقراطية حديثة، ولوضع خارطة طريق لمستقبل واعد ومشرق يليق بأبناء مصر.

كما ثمن الحزب تأكيد الرئيس على تهيئة كافة السبل لإنجاح الحوار الوطني وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، فضلًا عن إعلان الرئيس المشاركة فى المراحل النهائية للحوار الوطني.

وتابع: أن تأكيد القائمين على الحوار الوطني على وجود كافة الضمانات الموضوعية يؤكد الجدية في تنفيذ كافة المخرجات من أجل الصالح العام لمصر وشعبها.

ويشيد الحزب أيضا بالإعلان عن عدم المساس بالدستور أو أن يكون الحوار بديلا عن أي مؤسسة من المؤسسات الدستورية في الدولة.

ووجه اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن الشكر والثناء للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى فتح المجال لحوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى الوطنية والقوى السياسية ويمثل مرحلة جديدة في المسار السياسى للدولة المصرية الحديثة.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، أن الحوار الوطني يعيد لحمة الصف ولحمة كل القوى، وتقبل الجميع دون إقصاء أي طرف لتحديد أولويات العمل الوطنى، ويعد بمثابة خارطة طريق لكل التحديات الراهنة تحتاج لتكاتف الجميع وتتماشى مع تطلعات كل القوى السياسة والشعب من أجل حياة كريمة لكل المصريين.

ووجه النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب لاستقبالها اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى للتجهيز لجلسات الحوار، متابعًا: ندرك التحديات الهائلة لبلادنا من أجل العبور لمستقبل أفضل.

حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي حوار الوطني الشعب المصري السيسي

الأكثر قراءة

الحكومة تحسم مصير الطلاب المصريين العائدين من السودان

عمرو موسى: الرئيس السيسى أول من أثار قضية تجديد الفكر الدينى

لدعم "حياة كريمة".. قافلة طبية تفحص 866 مواطنا بمركز طنطا في الغربية

أمين "حماة الوطن" بالإسكندرية: انطلاق الحوار الوطني خطوة فارقة في تاريخ مصر

المنيا تستقبل وفدا من وزارات التنمية المحلية والاتصالات والإنتاج الحربي

جامعة المنصورة تستضيف مؤتمر "الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والرعاية الصحة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الخريف العربى الأسود: تغريب الجماهير الغفيرة

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة