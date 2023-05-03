حزب حماة الوطن يشيد بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

قال حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، إنه تابع فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي شارك فيها تيارات مختلفة مثلت كل طوائف الشعب المصري.

وأشاد الحزب بالكلمة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركين في الحوار الوطني، والتي أكد خلالها أن التحاور وتبادل الرؤى، يستهدف صالح الوطن ولرسم ملامح الجمهورية الجديدة، للوصول إلى دولة ديمقراطية حديثة، ولوضع خارطة طريق لمستقبل واعد ومشرق يليق بأبناء مصر.

كما ثمن الحزب تأكيد الرئيس على تهيئة كافة السبل لإنجاح الحوار الوطني وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، فضلًا عن إعلان الرئيس المشاركة فى المراحل النهائية للحوار الوطني.

وتابع: أن تأكيد القائمين على الحوار الوطني على وجود كافة الضمانات الموضوعية يؤكد الجدية في تنفيذ كافة المخرجات من أجل الصالح العام لمصر وشعبها.

ويشيد الحزب أيضا بالإعلان عن عدم المساس بالدستور أو أن يكون الحوار بديلا عن أي مؤسسة من المؤسسات الدستورية في الدولة.

ووجه اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن الشكر والثناء للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى فتح المجال لحوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى الوطنية والقوى السياسية ويمثل مرحلة جديدة في المسار السياسى للدولة المصرية الحديثة.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، أن الحوار الوطني يعيد لحمة الصف ولحمة كل القوى، وتقبل الجميع دون إقصاء أي طرف لتحديد أولويات العمل الوطنى، ويعد بمثابة خارطة طريق لكل التحديات الراهنة تحتاج لتكاتف الجميع وتتماشى مع تطلعات كل القوى السياسة والشعب من أجل حياة كريمة لكل المصريين.

ووجه النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب لاستقبالها اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى للتجهيز لجلسات الحوار، متابعًا: ندرك التحديات الهائلة لبلادنا من أجل العبور لمستقبل أفضل.