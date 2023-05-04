تجنب الحرارة وتناول السوائل.. 5 نصائح للحفاظ على صحة البشرة والشعر خلال الصيف

مع حرارة الصيف الشديدة، تتعرض البشرة والشعر إلى أضرار عديدة الأمر الذي يتطلب احتياطات مناسبة للحفاظ على بشرتك، وفي السطور التالية، أبرز النصائح للحفاظ على صحة البشرة والشعر خلال فصل الصيف.

تجنب مستحضرات التجميل

خلال فصل الصيف يتعرض الشعر للجفاف، وأظهرت دراسة أن الشعر الملون يمكن أن يظهر تغيرات كبيرة من تأثيرات الحرارة، ومن ثم تأكد من سهولة استخدام أي علاجات كيميائية للشعر خلال هذه الفترة، مع تجنب الإفراط في الصبغة.

عدم الإفراط في غسيل الشعر

بينما تشعرين برغبة في غسل شعرك بالشامبو كل يوم، فإن القيام بذلك سوف يضر أكثر مما ينفع، الكثير من الشامبو يمكن أن يجفف فروة رأسك وشعرك أكثر، أما إذا كان شعرك دهنيًا ويتعرق بسهولة فاختر شامبو خفيف مناسب للصيف بشكل خاص.

تجنب الحرارة

استخدم مجفف الشعر ببطء وإذا لزم الأمر اغسل شعرك قبل نصف ساعة حتى يجف في الهواء، تجنبي استخدام مكواة واجعلي شعرك طبيعيًا قدر الإمكان.

العناية بالشعر المصبوغ

إذا كان لديك شعر مصبوغ، فقد تحتاجين للاعتناء به بشكل إضافي خلال فصل الصيف، وأثناء اختيار منتجات العناية بالشعر اختر المنتجات المصممة خصيصًا للشعر المصبوغ أو المعالج، إذا كنت قد صبغت شعرك مؤخرًا وتخرج كثيرًا في الشمس خاصة عندما تكون في ذروتها، يفضل تغطية الشعر.

تناول الكثير من السوائل

لا بد من تناول السوائل الباردة التي ستساعدك في الحفاظ على صحة شعرك ورطوبته، وكذلك تناول أكبر عدد ممكن من الفواكه والخضروات الطازجة في النظام الغذائي.