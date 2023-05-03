الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة والسجل الإجرامي للمتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان  من ضبط شخص وبحوزته " مبلغ 7 آلاف دولار أمريكى "مقلدين".

وبمناقشته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وأقر بتحصله على العملات المقلدة من أحد الأشخاص وتم ضبطه و5 أشخاص أثناء قيامهم بالترويج لنشاطهم الإجرامي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.    

حبس تقليد نيابة مدينة نصر عملات

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