السيطرة على حريق داخل ملاهي مغلقة في العبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل ملاهي مغلقة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وجرى السيطرة على الحريق دون أن يمتد للمناطق المجاورة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع حريق داخل ملاهي مغلقة بمدينة العبور.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية بإشراف العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبيّن أن الحريق اندلع داخل ملاهي مغلقة منذ 5 سنوات بمدينة العبور، ويرجح أن الحريق اندلع في لعبة بداخلها بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على حجم الخسائر.