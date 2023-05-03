الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق داخل ملاهي مغلقة في العبور

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق فى ملاهى مغلقة بالعبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل ملاهي مغلقة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وجرى السيطرة على الحريق دون أن يمتد للمناطق المجاورة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع حريق داخل ملاهي مغلقة بمدينة العبور.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية بإشراف العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبيّن أن الحريق اندلع داخل ملاهي مغلقة منذ 5 سنوات بمدينة العبور، ويرجح أن الحريق اندلع في لعبة بداخلها بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على حجم الخسائر.

الأجهزة الأمنية بالقليوبية الحماية المدنية السيطرة علي حريق شرطة النجدة محافظة القليوبية مدينة العبور ملاهى مغلقة

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