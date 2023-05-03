الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قنا تتابع سير العمل بمصنع "HU" لتعبئة اسطوانات البوتاجاز

محافظ قنا
محافظ قنا

بتكليف من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تفقد محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، سير العمل ومراقبة الأوزان وإجراءات الأمن والسلامة بمصنع "HU" لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بمركز قفط، رافقه أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط،  وعدد من القيادات التنفيذية المعنية. 

وتفقد السكرتير العام المساعد أقسام تعبئة أسطوانات البوتاجاز، واطمئن على سير العمل بالطريقة الصحيحة ومراجعة كل الإجراءات الفنية وتم أخذ عينات لأوزان اسطوانات الغاز معبأة ومفرغة والتأكد من وزن اسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري ومطابقتها بالمواصفات الفنية المحددة قانونيا، كما تابع السكرتير المساعد قياس مدى إجراءات الأمن والسلامة وطريقة تعامل الأمن الصناعي مع أي أحداث طارئة بشكل فوري وبطريقة مهنية. 

وقال السكرتير المساعد، إن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وجه بالمتابعة المستمرة لمصنع تعبئة البوتاجاز وحصص المستودعات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه حيث تعتبر سلعة غاز البوتاجاز من السلع الهامة والاستيراتجية.

 

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