إجراء المسح السمعي لـ 401 ألف طفل بالبحيرة ضمن مبادرة علاج ضعف السمع

أكد هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم إجراء المسح السمعى لعدد 401 ألف و812 طفل حديث الولادة بنطاق المحافظة وذلك منذ انطلاق المبادرة حتى اليوم، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج أمراض ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة بالبحيرة.

كما أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم تحويل 2000 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 3 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

من الجدير بالذكر أن المبادرة ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية لإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة، حيث يتم تنفيذ المسح الإلزامي على المواليد ووضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.

وأشار الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إلى أن المبادرة تستهدف إجراء الكشف المبكر عن حالات ضعف أو فقدان السمع وذلك من خلال 120 وحدة صحية موزعين على 16 إدارة صحية و240 فريقا طبيا وذلك لفحص حديثي الولادة خلال 28 يوماً من ولادتهم حيث يتم التشخيص الملائم خلال 3 أشهر من ولادة الطفل.

من ناحية أخرى أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار تنفيذ القوافل الطبية المختلفة وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، وذلك من خلال التعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة والتى يتم اختيار القرى التى يتم اختيارة من أجل تنفيذ القوافل الطبية المختلفة بها والتعاون مع الوحدات المحلية لمركز ومدن المحافظة.