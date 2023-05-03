الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«مياه الإسكندرية» تقطع التوصيلات الخلسة فى أبوقير وتدفع بسيارات خدمة العملاء المتنقلة

شركة مياة الاسكندرية
شركة مياة الاسكندرية

 

 

شنت شركة مياه الشرب الإسكندرية حملة لإزالة التعديات على شبكتها بالمناطق التابعة لفرع أبو قير لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.  

نجحت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش فى قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن مصانع الرنجة ومزارع السمك غير المتعاقدة بزرزارة التابعة لفرع أبو قير .

ونجحت إدارة المتابعة فى تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة واستمعت لشكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات  لتقنين أوضاع المخالفين .

أماكن تمركز السيارات المتنقلة

تواصل شركة مياه الشرب تقديم خدماتها للمواطنين بتوفير سيارات خدمة العملاء المتنقله بمختلف المناطق في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة.

تمركز السيارات من يوم 1 إلى 10 مايو 
تمركز سيارة منطقة شرق الإسكندرية 
رافع محمد نجيب أمام بنك مصر- سيدي بشر 
تمركز سيارة منطقة وسط الإسكندرية 
- المنشية أمام فندق آمون 
 من 9 صباحا ل 3 عصرا
- بشاير الخير ٣ القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي 
تمركز سيارة منطقة غرب الإسكندرية 
-مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الاورمان
- أمام فرع شركة المياه بالبيطاش 

 

تساهم السيارات المتنقلة في تقديم خدمات التعاقد على إدخال العدادات، استقبال شكاوى، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، الاستعلام عن الفواتير وسدادها، كما توفر فريق من المعمل المركزي لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه، وأيضا فريق من إدارة التوعيه وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.
 

شركة مياة الاسكندرية
شركة مياة الاسكندرية
شركة مياة الاسكندرية
شركة مياة الاسكندرية
شركة مياة الاسكندرية
شركة مياة الاسكندرية
FB_IMG_1683111281000
FB_IMG_1683111281000
شبكة مياة الاسكندرية حملات إزالة سيارات متنقلة خدمات للمواطنين الإسكندرية

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