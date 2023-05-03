الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شحنة مخدرات بـ25 مليون جنيه فى جنوب سيناء

شحنة مخدرات
شحنة مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، من ضبط شحنة مخدرات بقيمة 25 مليون جنيه رفقة تشكيل عصابي للاتجار.

رصدت الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، مستخدمين سيارات ربع نقل لنقل المواد المخدرة بالطريق الساحلى بدائرة قسم شرطة أبورديس.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن ضبط اثنين من عناصر التشكيل حال استقلالهما سيارتي ربع نقل محملتين بكمية من مخدر الحشيش وزنت 350 كيلوجراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 كيلوجرام، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة، كما تم ضبط آخر حال تواجده بنطاق محافظة القاهرة.

بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارتين لسهولة التنقل، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ25 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مديرية أمن جنوب سيناء تشكيل عصابي قسم شرطة أبو رديس سيارات ربع نقل محافظة القاهرة

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