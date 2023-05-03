طب سوهاج تنظم دورة تدريبية عن الوصف الآمن للمضادات الحيوية

نظم مركز تطوير التعليم الطبي بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج دورة تدريبية عن "الوصف الآمن للمضادات الحيوية والتنفس الصناعي، وأحدث التوصيات العلمية لعلاج مرضى الصدمة الانتنانيه والالتهاب الرئوي للحالات الحرجة وحالات الرعاية المركزة" وذلك بمقر المركز بالمستشفى الجامعي القديم، صرّح بذلك الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة.

وقال "عبدالخالق" إن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة أطباء الرعايات المختلفة، حيث استهدفت الدورة أطباء أقسام الرعاية المركزه والتخدير، الباطنة العامة، الصدرية، الأطفال والسموم، وذلك على مدار يومين متتالين، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على تنظيم تلك الدورات من أجل إكساب الطلاب والأطباء المهارات العملية والإكلينيكية اللازمة وتطوير العملية التعليمية بكلية الطب.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن تلك الدورة التدريبية تمت تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وحاضر بها كلاً من الدكتور أحمد علي إسماعيل، مدرس الرعاية المركزة ومدير مركز تطوير التعليم، والدكتور محمود الشاروني مدرس طب الحالات الحرجة.

من جانبه، أضاف الدكتور أحمد علي إسماعيل، أن عدد المتدربين بالدورة بلغ ٣٠ متدربًا، مشيرًا إلى أن المركز ينظم العديد من الدورات على مدار العام من أجل رفع كفاءة ومهارات طلاب الامتياز والأطباء المقيمين، بهدف تقديم خدمة طبية وعلاجية على أعلى مستوى للمرضى.