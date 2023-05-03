الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة غادة نجاتى تطالب بخطة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة

رغدة نجاتي
رغدة نجاتي

قالت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب سيؤدي لمزيد من الحوكمة والتنظيم وبما يحافظ على الصحة العامة.

وأضافت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن انتشار بعض الحيوانات، خصوصًا الكلاب، يتسبب في مشكلات كبيرة.

ولفتت رغدة نجاتي إلى مشكلات عقر الكلاب للمواطنين بشكل شبه يومي، وما يترتب عليه من مشكلات صحية، وآخرها وفاة مدير بأحد البنوك بعدما تعرض لهجوم من كلب لأحد الجيران.

وقالت: في مصر نواجه مشكلة كبيرة في انتشار بعض الحيوانات غير الأليفة بدون أي ضوابط، وهو ما يتسبب في تعرض عدد كبير من المواطنين للأذى، مشيرة إلى أن القانون سيكون له تأثير كبير في تصحيح الأوضاع القائمة.

وحذرت رغدة نجاتي من أن غياب الرقابة أدى لانتشار العديد من الأماكن التي تقوم بالتجارة في بعض الحيوانات غير الأليفة، والتي تمثل خطورة على المواطنين، مشيرة إلى أن "سوق الجمعة" في منطقة الإمام الشافعي بالسيدة عائشة يتم فيها بيع لتماسيح وثعابين وأفاعي وغيرها من الحيوانات غير الأليفة، والتي تكون سببًا في تهديد حياة بعض المواطنين.

وأكدت النائبة أن الكلاب الضالة المنتشرة في كل شوارع مصر تقريبًا تمثل أزمة كبيرة للمواطنين سواء في التعرض لهم بالعقر أو الإزعاج، منتقدة غياب خطة لدى وزارة الزراعة للتعامل معها.

وطالبت بضرورة أن يكون هناك موقف من انتشار الكلاب الضالة، نظرًا لتعدد الشكاوى بسبب زيادة عددها بشكل ملحوظ.

ولفتت رغدة نجاتى إلى وجود مشكلة تواجه بعض المستشفيات، والتي تتمثل في غياب الأمصال الخاصة بـ"عضة الكلاب"، وهو ما يتسبب في مضاعفات كبيرة في حال التعرض للعقر.

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