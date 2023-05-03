مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد فولهام، ضمن منافسات الجولة الـ 28 المؤجلة من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة أسوان ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- أسوان X المصري البورسعيدي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا

- شتوتجارت X اينتراخت فرانكفورت: في الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- ليفربول X فولهام: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

- مانشستر سيتي X وست هام يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- فالنسيا X فياريال: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

- أتلتيكو مدريد X قادش: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

- خيتافي X سيلتا فيجو: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- أتالانتا X سبيزيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2.

- يوفنتوس X ليتشي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

- ساليرنيتانا X فيورنتينا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Sport TV3 Portugal.

- سامبدوريا X تورينو: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 5 HD max.

- هيلاس فيرونا X إنتر ميلان: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناةAD SPORTS Premium 2.

- لاتسيو X ساسولو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Sport TV5 Portugal وقناة beIN Sports Fr 4 HD max.

- ميلان X كريمونيزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

- مونزا X روما: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Sport TV1 Portugal.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- ستاد بريست X نانت: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

- التعاون X الإتحاد: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- الشباب X الفتح: في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- الوحدة X ضمك: في الساعة التاسعة والنصف مساءً.