إيناس دويدار: الصحة النفسية جزء مهم ومكمل لنواحى الحياة ويجب إدراجها بالمناهج

أكدت الدكتورة إيناس دويدار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الصحة النفسية أصبحت جزءًا مهمًا ومكملًا لنواحي الحياة، ولا تدرس على سبيل الرفاهية، وقالت إن التنسيقية اهتمت ووضعت في استراتيجيتها لعام 2023 برنامجا لدراسة ملف الصحة النفسية، وبالفعل عمل على هذا الملف عدد من أعضاء التنسيقية المختصين بالصحة النفسية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني".

وأوضحت دويدار، أنه تمت دراسة أهم المظاهر التي تنتج عن الصحة النفسية غير السليمة وهى الانتحار، وأوصت بأن تكون هناك وحدة للدعم النفسي في الجامعات يقوم بها الخريجون المتخصصون من كليات التربية والخدمة الاجتماعية والآداب لدعم الشباب في الجامعات على سبيل التطوع، واقترحت تضمين برنامج الصحة النفسية في المناهج التعليمية في مراحل التعليم المختلفة.

إيناس دويدار لـ "صالون التنسيقية" حول الحوار الوطني: الصحة النفسية جزء مهم ومكمل لنواحي الحياة ويجب إدراجها في المناهج

أدار الحوار خلال الصالون آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء التنسيقية، النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهي ذكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، ومينا كرم، والدكتورة حنان وجدي، وأحمد مبارك، ومحمود ألماظ، ورحاب عبد الله، والدكتورة إيناس دويدار، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.